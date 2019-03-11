‘Kalmak isterim’ – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
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‘Kalmak isterim’

‘Kalmak isterim’

'ta perdeyi açan , son 7 maçında 3 gol, 4 asist ile 7 gole katkı sağladı.

'ta perdeyi açan , son 7 maçında 3 gol, 4 asist ile 7 gole katkı sağladı. Sırp oyuncu maçtan sonra, "Daha rahat kazanmalıydık. 'ta kalmak isterim. Burada gerçekten çok mutluyum. Umarım bonservisimi alırlar" şeklinde konuştu.

  1. 11.3.2019
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