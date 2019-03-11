‘Kalmak isterim’
Vodafone Park'ta perdeyi açan Adem Ljajic, son 7 maçında 3 gol, 4 asist ile 7 gole katkı sağladı.
Vodafone Park'ta perdeyi açan Adem Ljajic, son 7 maçında 3 gol, 4 asist ile 7 gole katkı sağladı. Sırp oyuncu maçtan sonra, "Daha rahat kazanmalıydık. Beşiktaş'ta kalmak isterim. Burada gerçekten çok mutluyum. Umarım bonservisimi alırlar" şeklinde konuştu.
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