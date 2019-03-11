Son Samuray

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş nefes kesen maçta Atiker Konyaspor'u 90+3'te Japon yıldızı Shinji Kagawa'nın attığı golle 3-2 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Vodafone Park'taki müthiş düelloda Adem Ljajic 14'te Kartal'ı öne taşıdı. 20. dakikada Ömer Şahiner, Karius'u avlayarak skoru eşitledi. Bu iki golde de rakip savunmalar önde yakalandı. 34'te Burak Yılmaz harika bir frikik golüyle tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı: 2-1.



KARTAL 2 MAÇ SONRA GÜLDÜ

İkinci yarıda Konyasporlu Fofana klas bir aşırtmayla 75'te bir kez daha skoru dengeledi: 2-2. Gerilim filmi gibi geçen son anlarda 90+3'te Shinji Kagawa son sözü söyledi ve Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Ligde iki maç sonra kazanan Beşiktaş, 44 puana yükseldi. 6 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı. Beşiktaş haftaya yine sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Konyaspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI

Siyah-beyazlı forma ile 3. golünü atan Shinji Kagawa karşılaşmanın ardından, "Çok mutluyum. Burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta bir sakatlık geçirmiştim ve bu maçta oynamaya tam hazır değildim. Her maçta gol atmak isterim. Son birkaç maçta atamadım. Evimizde atmak güzel oldu" ifadelerini kullandı.