Son Samuray – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Son Samuray

Son Samuray

Son Samuray

Nefes kesen maçta Ljajic ve Burak’ın gollerine konuk ekip Ömer Ali ve Fofana ile yanıt verdi... 90+3’te Kagawa, ’ı zafere taşıdı.

'de nefes kesen maçta 'u 90+3'te Japon yıldızı 'nın attığı golle 3-2 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Vodafone Park'taki müthiş düelloda Adem Ljajic 14'te 'ı öne taşıdı. 20. dakikada Ömer Şahiner, Karius'u avlayarak skoru eşitledi. Bu iki golde de rakip savunmalar önde yakalandı. 34'te harika bir frikik golüyle tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı: 2-1.

KARTAL 2 MAÇ SONRA GÜLDÜ
İkinci yarıda Konyasporlu Fofana klas bir aşırtmayla 75'te bir kez daha skoru dengeledi: 2-2. Gerilim filmi gibi geçen son anlarda 90+3'te Shinji Kagawa son sözü söyledi ve Beşiktaş'a galibiyeti getirdi. Ligde iki maç sonra kazanan Beşiktaş, 44 puana yükseldi. 6 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı. Beşiktaş haftaya yine sahasında 'yi konuk edecek. Konyaspor ise evinde 'u ağırlayacak.

ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI
Siyah-beyazlı forma ile 3. golünü atan Shinji Kagawa karşılaşmanın ardından, "Çok mutluyum. Burada önemli olan takımın 3 puan alması. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Geçen hafta bir sakatlık geçirmiştim ve bu maçta oynamaya tam hazır değildim. Her maçta gol atmak isterim. Son birkaç maçta atamadım. Evimizde atmak güzel oldu" ifadelerini kullandı.

  1. 11.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son Samuray haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN