Hedefteki adam Karius

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, dün tribünlerin hedefindeki isimdi. Ömer Ali'nin 19. dakikada attığı golde hatalı olan 25 yaşındaki kaleci, uzun süre taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Topla her buluştuğunda ıslıklanan yıldız file bekçisi, Vida'nın devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı. Karius, topla buluştuğu 48. dakikada bir kez daha yuhalanırken, Vida'nın tribünlere, "Yapmayın" işareti tepkileri sonlandırdı.

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