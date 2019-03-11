Hedefteki adam Karius – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
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Hedefteki adam

Hedefteki adam Karius

file bekçisi, yediği hatalı golün ardından büyük tepkiyle karşılaştı, uzun süre topla buluştuğunda ıslıklandı.

'ın file bekçisi Loris , dün tribünlerin hedefindeki isimdi. Ömer Ali'nin 19. dakikada attığı golde hatalı olan 25 yaşındaki kaleci, uzun süre taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Topla her buluştuğunda ıslıklanan yıldız file bekçisi, 'nın devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı. Karius, topla buluştuğu 48. dakikada bir kez daha yuhalanırken, Vida'nın tribünlere, "Yapmayın" işareti tepkileri sonlandırdı.
Direğe takıldılar

  1. 11.3.2019
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