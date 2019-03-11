Güneş’ten 3 değişiklik – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
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Güneş’ten 3 değişiklik

Güneş’ten 3 değişiklik

Siyah-beyazlı takım, maçına geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takım, maçına geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı. Teknik patron , cezalı Dorukhan Toköz'ün yanı sıra ve Güven Yalçın'ı da kulübeye çekerek yerlerine , , 'e ilk 11'de şans tanıdı.

KARTAL'A SÖKMEZ
Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı 12 maçta ilk yarılarda sadece 1 gol yemişti. Beşiktaş dün 45 dakikaya 2 gol sığdırmayı başardı. Kartal uzatmalarda 1 gol daha bulup kazandı.

  1. 11.3.2019
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