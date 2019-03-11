Güneş’ten 3 değişiklik

Siyah-beyazlı takım, Atiker Konyaspor maçına geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı. Teknik patron Şenol Güneş, cezalı Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı da kulübeye çekerek yerlerine Jeremain Lens, Necip Uysal, Gökhan Gönül'e ilk 11'de şans tanıdı.



KARTAL'A SÖKMEZ

Atiker Konyaspor, Aykut Kocaman göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı 12 maçta ilk yarılarda sadece 1 gol yemişti. Beşiktaş dün 45 dakikaya 2 gol sığdırmayı başardı. Kartal uzatmalarda 1 gol daha bulup kazandı.