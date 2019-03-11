Gökhan’dan tepki

Konyaspor'un 75. dakikada gelen ikinci golünde rakibini kaçıran Gökhan Gönül, 82'de yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Bir şutu direkte patlayan tecrübeli futbolcu, oyundan alınmasına ise tepki gösterdi. Yedek kulübesine gitmeyen yıldız oyuncu, kenara bakmadan hızlı bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu. 34 yaşındaki futbolcunun bu tavrı, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



DİREĞE TAKILDILAR

Kartal'ın yıldız isimleri, dün Konyaspor karşısında iki kez direğe takıldı. Maçın 25. dakikasında Lens'in ceza alanı içinden şutunda top direkte patladı. 61'de de Gökhan Gönül'ün şutunda direğe çarpan top oyun alanını terk etti.