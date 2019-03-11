Beşiktaşlı futbolcudan isyan! "Çıkar beni hocam"
Yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alan Karius, Konya maçında da hedefteki isimler arasındaydı. Konyaspor'un ilk golünde ıslıklanan Karius, ikinci yarıda oynamak istemedi. Güneş, talebesini güçlükle ikna etti.
Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçının devre arasında performansıyla hayal kırıklığı yaratan Loris Karius, Teknik Direktör Şenol Güneş'ten oyundan çıkmayı talep etti...
19. dakikada Milosevic'in pasıyla Ömer Ali, Karius'la karşı karşıya kalıp skoru 1-1'e getiren golü atınca, siyah-beyazlı tribünler Alman kaleciyi yuhaladı ve ıslıkladı. Bu durum tecrübeli kaleciyi oldukça üzdü. Soyunma odasında bu duruma isyan eden Karius'ın Şenol Güneş'e, "Beni çıkarın, maça çıkmak istemiyorum" dediği öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre; Tecrübeli hoca, 25 yaşındaki file bekçisini sakinleştirip maça çıkmaya ikna etti. İkinci yarının başında tribünlerden destek vardı ancak ikinci golden sonra her hamlesinde Alman kaleci yine ıslıklandı.
- 11.03.2019
- Güncelleme: 11.03.2019 10:31
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