Atiba’nın burnu kanadı – Fotomaç – 11 Mart 2019
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Atiba’nın burnu kanadı

Atiba’nın burnu kanadı

Atiba’nın burnu kanadı

Üst üste 6'ncı hafta ilk onbirde sahaya çıkan 'un burnu kanadı

Üst üste 6'ncı hafta ilk onbirde sahaya çıkan 'un burnu kanadı. Milosevic'in kolu yüzüne gelen Kanadalı, kanlanan formasını değiştirerek maça devam etti. Atiba mücadelesiyle yine tam not aldı.

  1. 11.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atiba’nın burnu kanadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN