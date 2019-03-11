Atiba’nın burnu kanadı
Üst üste 6'ncı hafta ilk onbirde sahaya çıkan Atiba Huthcinson'un ikinci yarıda burnu kanadı
Üst üste 6'ncı hafta ilk onbirde sahaya çıkan Atiba Huthcinson'un ikinci yarıda burnu kanadı. Milosevic'in kolu yüzüne gelen Kanadalı, kanlanan formasını değiştirerek maça devam etti. Atiba mücadelesiyle yine tam not aldı.
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