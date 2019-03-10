Şenol Güneş: 'Önceliğimiz Kagawa değil'
Şenol Güneş’in yönetime verdiği raporda, “Kagawa’nın bonservisinin alınması birinci öncelik değil. Daha önemli eksikler var” yazdığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa şaşkınlığı yaşanıyor. Antalyaspor maçında lige fırtına gibi giren ama daha sonra gazı kesilen Japon oyuncu sakatlığı nedeniyle Kayseri deplasmanına götürülmemişti. Tecrübeli teknik adamın Kagawa'nın, şu anda ilk 11'i kaldıracak güçte olmadığını yazdığı bildirildi. Teknik direktör Güneş'in, milli takıma gitmeden önce hazırladığı ve yönetime sunduğu ilk raporda Kagawa için "Kaliteli bir oyunca ama bonservisinin alınması birinci öncelik olmamalı. Daha önemli bölgelerde eksiklerimiz var" yazdığı ifade edildi.
MEDEL VE QUARESMA'YA SARI KART UYARISI
Beşiktaş'ta Quaresma ve Medel, sarı kart ceza sınırında. Hem Portekizli hem de Şilili yıldız, gördükleri sarı kartlar nedeniyle bir kez daha ceza sınırına kadar geldiler. İki tecrübeli oyuncu bugün de kart görmeleri durumunda Göztepe maçında forma giyemeyecek.
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