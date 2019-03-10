Şenol Güneş: 'Önceliğimiz Kagawa değil'
10 Mart 2019, Pazar
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: 'Önceliğimiz Kagawa değil'

Şenol Güneş: 'Önceliğimiz Kagawa değil'

’in yönetime verdiği raporda, “Kagawa’nın bonservisinin alınması birinci öncelik değil. Daha önemli eksikler var” yazdığı öğrenildi.

'ta şaşkınlığı yaşanıyor. maçında lige fırtına gibi giren ama daha sonra gazı kesilen Japon oyuncu sakatlığı nedeniyle deplasmanına götürülmemişti. Tecrübeli teknik adamın Kagawa'nın, şu anda ilk 11'i kaldıracak güçte olmadığını yazdığı bildirildi. Teknik direktör Güneş'in, milli takıma gitmeden önce hazırladığı ve yönetime sunduğu ilk raporda Kagawa için "Kaliteli bir oyunca ama bonservisinin alınması birinci öncelik olmamalı. Daha önemli bölgelerde eksiklerimiz var" yazdığı ifade edildi.

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  1. 10.3.2019
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