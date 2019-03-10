Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Bülent Yıldırım oldu
Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’ın bu akşam sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Bülent Yıldırım oldu. Yıldırım dün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında da VAR görevindeydi.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Bülent Yıldırım oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak. Dün akşam Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede de VAR ve AVAR'da olan Yıldırım-Bitigen ikilisi, 24 saat sonra MHK tarafından yine aynı göreve atandı.
- 10.03.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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