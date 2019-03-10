Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Bülent Yıldırım oldu
10 Mart 2019, Pazar
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- Konyaspor maçının VAR’ı oldu

Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR’ı Bülent Yıldırım oldu

’in 25. haftasında ’ın bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) oldu. Yıldırım dün oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında da VAR görevindeydi.

Zirve yarışından kopmak istemeyen , Spor Toto 'in 25. haftasında bu akşam sahasında 'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak. Dün akşam Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede de VAR ve AVAR'da olan Yıldırım-Bitigen ikilisi, 24 saat sonra MHK tarafından yine aynı göreve atandı.

  1. 10.03.2019
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