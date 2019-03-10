Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
10 Mart 2019, Pazar
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- Atiker maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

'in 25. haftasında , 'ta Atiker 'u konuk ediyor. Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda İstikbal Mobilya ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, Konyaspor karşısında çıkış arayacak. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasını fotomac.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ligde iki haftadır üç puan yüzü göremeyen , bugün evinde Atiker 'u ağırlayacak. İki ekip arasında oynanan 35 maçta siyah-beyazlılar, rakibini 19 kez mağlup etti. Beşiktaş, zorlu mücadelede zirve yarışından kopmamak, 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor ise Avrupa hesaplarını zora sokmamak için galibiyet hesapları yapacak.

'de iki haftadır galibiyete hasret kalan ve Fenerbahçe ile maçlarından beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş, ligin 25.haftasında yarın evinde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Konyaspor ile ligde 35 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar bu maçlardan 19 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar, 12 kez de puanları paylaştı. Yarın 19.002da 'ta seyircisi önünde Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, evinde rakibiyle oynadığı son 3 maçtan da galip ayrılmayı başardı. İki taraf arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maç ise 2-22lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ali Palabıyık yönetiminde iki takım

Yarın 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Sekan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Beşiktaş, Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı 12 maçta 5 galibiyet 4 de mağlubiyet aldı. Konyaspor ise Palabıyık'ın yönettiği 16 maçta sahadan 7 galibiyet 8 de mağlubiyet aldı.

Burak Yılmaz'da Konyaspor filelerine 11 gol

Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı , kariyerinde Konyaspor'a karşı 13 maçta forma giydi. Bu maçların 12'sine 11'de başlayan tecrübeli golcü, Konya ağlarına tam 11 gol bıraktı. Burak Yılmaz, Bursaspor(13), (13), Antalyaspor (12) ve Kayserispor'dan (12) sonra kariyerinde en çok gol attığı takım 11 ile Konyaspor oldu.

Konyaspor'da sarı kart alarmı

İki takım arasında oynanacak kritik maç öncesinde Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Medel ve Quaresma da sarı kart sınırında bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde yedek olmasına rağmen Dirar ile yaşadığı polemik sonucu sarı kart gören ve geçtiğimiz hafta Kayseri deplasmanında cezasını dolduran , Günei'in görev vermesi halinde forma giyebilecek. Konuk Konyaspor'da ise Ferhat Öztroun, cezası nedeniyle forma giyemezken, Uğur Demirok, Fofana, Traore, Yatabare, Marko Jevtovic, Jahovic, Ali Turan ve Volkan Fındıklı sarı kart sınırında bulunuyor.

  1. 10.03.2019
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