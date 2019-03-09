Vida'nın yerine Babic
09 Haziran 2019, Pazar
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Vida'nın yerine Babic

Vida'nın yerine Babic

'ta sezon sonunda ayrılması beklenen 'nın yerine düşünülen isim belli oldu. Beşiktaş, Vida'nın alternatifi olarak 'i transfer etmek istiyor.

Sezon sonunda yüksek maliyetli isimlerden kurtulmak isteyen 'ın 'yı satarak transfer bütçesi oluşturmak istediği konuşuluyor. Yeni stoper Isimat-Mirin ve sezon başında gelen Enzo Roco'dan memnun olunmayan ortamda yönetimin Kızılyıldız'ın 22 yaşındaki Boşnak stoperi 'in peşine düştüğü iddia edildi. Monaco'nun yanı sıra Nice, Celtic ve Feyenoord'un da peşinde olduğu 1.95'lik dev için siyah-beyazlıların istekli takımlar arasında yer aldığı bildirildi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Babic, bugüne kadar 4 farklı takımda toplam 132 maça çıktı; 9 gol attı, 3 de asist yaptı. 24 kez sarı kart gören Sırp oyuncu 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

  1. 9.3.2019
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