Ümraniye'de Kadınlar Günü
09 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ümraniye'de Kadınlar Günü

Ümraniye'de

Ümraniye'de Kadınlar Günü

futbol takımı, tam kadro 8 Mart Dünya Emekçi ’nü kutladı

8 MART Dünya Emekçi , 'ın Ümraniye'deki 'nde de kutlandı. Yönetici , Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, takımın antrenmanı öncesinde Beslenme Uzmanı Müge Şafak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri personelinden Kıymet Kabaoğlu ve Suna Atalay'a çiçek takdim ederek 8 Mart Günü'nü kutladılar. Kutlamada tüm futbolcular ve teknik heyet, kadın çalışanları ayakta alkışladılar. Bu arada Başkan da resmi siteden yaptığı açıklamada, "Atatürk'ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. Kulübümüz bünyesinde de birbirinden değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız Beşiktaşımızı ileriye taşımak için emek vermektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim" diye konuştu
  1. 9.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniye'de Kadınlar Günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN