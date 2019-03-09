Sakho'dan Beşiktaş itirafı
09 Haziran 2019, Pazar
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'dan itirafı

Sakho'dan Beşiktaş itirafı

’un 29 yaşındaki golcüsü, “West Ham’da oynarken Ocak’ta ’ın başkanıyla buluştuk ama sakatım diye beni almadılar” dedi.

'un deneyimli golcüsü Diafra , Kulübü Başkanı ile transfer görüşmesi yaptığını açıkladı. Türkiye'deki ilk golünün Beşiktaş'a karşı olmasının özel bir anlamı olduğunu ifade eden Senegalli yıldız bunu şu sözlerle açıkladı: "West Ham'da oynarken Ocak ayında Beşiktaş'ın başkanıyla bir araya gelmiştik. Benimle görüşmek istedi. O dönem benimle ilgileniyorlardı. Hatta Bursa'ya geldiğimde bile Beşiktaş'ın bana karşı ilgisi vardı ama sakatlığım konularında endişeleri vardı. Onlara karşı gol atmak, onlara hala yaşadığımı kanıtlamanın güzel bir yoluydu. Bu yüzden de özel bir anlamı oldu."

Yeşil-beyazlı formayı giyen Diafra Sakho, Bursaspor'da 12 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı, 1 de asist yaptı. Senegalli forvet kariyerindeki 198 karşılaşmada ise 57 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.
  1. 9.3.2019
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