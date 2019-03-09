Bursaspor’un 29 yaşındaki golcüsü, “West Ham’da oynarken Ocak’ta Beşiktaş’ın başkanıyla buluştuk ama sakatım diye beni almadılar” dedi.
Yeşil-beyazlı formayı giyen Diafra Sakho, Bursaspor'da 12 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı, 1 de asist yaptı. Senegalli forvet kariyerindeki 198 karşılaşmada ise 57 gol, 10 asistlik bir performans sergiledi.
- 9.3.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Sakho'dan Beşiktaş itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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