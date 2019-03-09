Medel'e Lazio kancası
09 Haziran 2019, Pazar
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'e kancası

Medel'e Lazio kancası

Çizme basını, Sportif Direktörü Igli Tare’nin yeni sezon transferleri için ilk sıraya ’ta forma giyen Şilili Gary ’i yazdığını iddia etti

'ın Şilili yıldızı Gary , adım adım İtalya'ya doğru gidiyor. Son haftalarda forma şansı bulmakta zorlanan Medel'in yeni sezonda takımda kalmak istemediği iddia edilmiş, Şilili futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtilmişti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Medel ile ilgilenen kulüplerin başında 'nun geldiği belirtildi. Lazio için Medel transferinin fırsat olabileceği kaydedildi. Calciomercato'da yer alan habere göre, Lazio'da sportif direktör Igli Tare'nin yeni sezon transferleri için çalışmalara başladığı belirtildi.

İTALYA LİGİNİ TANIMASI AVANTAJ
Bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmak isteyen Lazio'nun belirlediği ilk adayın Medel olduğu ifade edildi. Medel'in Beşiktaş'tan ayrılmayı düşündüğü ve yeniden İtalya'da oynamaya sıcak baktığı vurgulanırken, bu transferin 4.5 milyon euroya bitebileceği iddia edildi. İtalya'da daha önce Inter'de forma giyen futbolcunun, ligi tanımasının Lazio için avantaj olduğu belirtildi. Transferin ayrıca uygun maliyetle tamamlanabilecek olmasının da İtalyan ekibi için bir fırsat olduğu vurgulandı.
  1. 9.3.2019
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