Çizme basını, Lazio Sportif Direktörü Igli Tare’nin yeni sezon transferleri için ilk sıraya Beşiktaş’ta forma giyen Şilili Gary Medel’i yazdığını iddia etti
İTALYA LİGİNİ TANIMASI AVANTAJ
Bu doğrultuda orta sahaya takviye yapmak isteyen Lazio'nun belirlediği ilk adayın Medel olduğu ifade edildi. Medel'in Beşiktaş'tan ayrılmayı düşündüğü ve yeniden İtalya'da oynamaya sıcak baktığı vurgulanırken, bu transferin 4.5 milyon euroya bitebileceği iddia edildi. İtalya'da daha önce Inter'de forma giyen futbolcunun, ligi tanımasının Lazio için avantaj olduğu belirtildi. Transferin ayrıca uygun maliyetle tamamlanabilecek olmasının da İtalyan ekibi için bir fırsat olduğu vurgulandı.
- 9.3.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Medel'e Lazio kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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