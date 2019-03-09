Adem Ljajic milli takımda
09 Haziran 2019, Pazar
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milli takımda

Adem Ljajic milli takımda

Beşiktaşlı futbolcu , 'ın özel maçta Almanya ve 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Portekiz ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edildi.

Milli Takımı'nın Almanya ve Portekiz ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Sırbistan, 20 Mart'ta Almanya ile hazırlık maçında 25 Mart'ta ise Portekiz ile 2020 Avrupa Şampiyonası grup mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör, Mladen Krstajic'in açıkladığı 27 kişilik kadroda 'tan de yer aldı.
  1. 9.3.2019
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