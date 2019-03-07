Konya biletleri satışta çıktı – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Konya biletleri satışta çıktı

Konya biletleri satışta çıktı

, 'in 25. haftasında Pazar günü saat 19.00'da 'ta ile karşılaşacak.

, 'in 25. haftasında Pazar günü saat 19.00'da 'ta ile karşılaşacak. Üst üste aldığı 2 beraberliğin ( ve ) ardından siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.

  1. 7.3.2019
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