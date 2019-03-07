Konya biletleri satışta çıktı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Üst üste aldığı 2 beraberliğin (Fenerbahçe ve Kayserispor) ardından siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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