Beşiktaş'ta ibre Guti'ye döndü!

Beşiktaş'ta haraketli günler yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya kadar taşımayı hedefleyen siyah-beyazlılar, diğer yandan da teknik direktörlük görevine kimi getireceği konusunda ortak bir karar almak için uğraşıyor. Sezon sonunda A Milli Takım'ın başına geçecek olan Güneş'in boşluğunu doldurmak için yerli-yabancı bir çok ismi masaya yatıran siyah-beyazlı yönetim, sadece yeni sezon için değil; Güneş'in milli takıma erken geçiş yapma ihtimaline karşın bu sezon sonuna kadar takımın başında kimin olacağına da karar vermeye çalışıyor.



YENİ HOCA YENİ SEZONDA

Teknik direktör Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısı bu konuda belirleyici rol üstlenecek. Daha önce 'Sezonu Şenol Güneş hocamızla tamamlayacağız' açıklamasını yapan yönetim, tecrübeli hocanın görevden ayrılma ihtimalini de göz önünde bulundurarak alternatifler üzerine de çalışıyor. Bu isimlerin başında da yardımcı hoca Guti Hernandez geliyor. Güneş'in, görevden ayrılacağını açıklaması halinde, siyah-beyazlılar takımı yardımcı antrenör Guti'ye emanet edecek. Acele ederek takımın başına yeni bir hoca getirmek istemeyen yönetim, İspanyol çalıştırıcıyla sezonu tamamlamayı planlıyor.



KALIRSA '3' SENELİK SÖZLEŞME YAPILACAK

Siyah-beyazlılarda tüm gözlerin üzerinde olduğu Guti konusunda her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. İspanyol medyası, ısrarla Başkan Fikret Orman'ın daha sezon başında Guti'yi, "Gelecek sezon takım senin" diye getirdiğini iddia ediyor. Hatta İspanyol teknik adamın önümüzdeki sezon yapacağı sözleşmenin detaylarının bile belli olduğu ifade edildi. Buna göre Başkan Orman, kongreyi kazanması durumunda Guti'yi resmen açıklayacak.



ALTYAPI ONDA

Başkan Orman eğer seçimi kazanamazsa, yapmış olduğu ön protokolü yeni yönetime bırakacak. Guti ile yapılacak olan sözleşme 3 yıllık olacak. İspanyol teknik adam Güneş'in %50 daha az ücretine çalışacak. Ayrıca bir tazminat maddesi bulunmayacak, primleri yüksek olacak. Özellikle alt yapılar Guti'ye bağlı olacak, Beşiktaş'ta önümüzdeki sezon R. Madrid mantalitesi uygulanacak.



OYUN SİSTEMİ DEĞİŞECEK

İspanyol çalıştırıcı Guti'nin takımına başına getirilmesi durumunda, Beşiktaş'ın oyun sisteminin de değişmesi bekleniyor. Şenol Güneş takımını 4-2-3-1 oynatırken, Guti ise Real Madrid'in genç takımı Castilla'ya olduğu gibi Beşiktaş'a da 4-3-3 oynatmaya hazırlanıyor.



ABDULLAH AVCI'YA YAKIN TAKİP

Beşiktaş'ta yerli teknik direktör adayları arasında Sergen Yalçın dışında Abdullah Avcı da yer alıyor. Başarılı hocanın Başakşehir ile sözleşme uzatmasına rağmen, siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinin; Avcı'nın takımın başına getirilmesi için mayıs'taki seçimin ardından mutlaka resmi olarak girişimde bulunulmasını istiyorlar.