Esma Nur için kulüp desteği

Van'ın Özalp ilçesinde doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur Karış'a, Beşiktaş kulübünden tedavi desteği geldi. Doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur, Beşiktaş Kulübü tarafından tedavisi için İstanbul'a davet edilirken; baba Karış da "Uçak biletlerimizi aldılar, tedavide de yardımcı olacaklar. İnşallah bu kez tedavi olabileceğiz" ifadelerini kullandı.