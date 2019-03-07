Esma Nur için kulüp desteği
Van'ın Özalp ilçesinde doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur Karış'a, Beşiktaş kulübünden tedavi desteği geldi.
Van'ın Özalp ilçesinde doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur Karış'a, Beşiktaş kulübünden tedavi desteği geldi. Doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur, Beşiktaş Kulübü tarafından tedavisi için İstanbul'a davet edilirken; baba Karış da "Uçak biletlerimizi aldılar, tedavide de yardımcı olacaklar. İnşallah bu kez tedavi olabileceğiz" ifadelerini kullandı.
- 7.3.2019
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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