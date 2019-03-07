Esma Nur için kulüp desteği – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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için kulüp desteği

Esma Nur için kulüp desteği

'ın Özalp ilçesinde doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Karış'a, kulübünden tedavi desteği geldi.

'ın Özalp ilçesinde doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Karış'a, kulübünden tedavi desteği geldi. Doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur, Beşiktaş Kulübü tarafından tedavisi için 'a davet edilirken; baba Karış da "Uçak biletlerimizi aldılar, tedavide de yardımcı olacaklar. İnşallah bu kez tedavi olabileceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 7.3.2019
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