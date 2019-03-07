Beşiktaş’ta ara vermek yasak – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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’ta ara vermek yasak

Beşiktaş’ta ara vermek yasak

'de Pazar günü Atiker 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

'de Pazar günü Atiker 'u ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü. 'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. yönetiminde yapılan antrenman, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Antrenmanda pas, dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. İdman yarı sahada yapılan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

  1. 7.3.2019
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