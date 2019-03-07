Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Şenol Güneş’in gelmesine sevindim" – Fotomaç – 07 Mart 2019
07 Mart 2019, Perşembe
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Başkan : "’in gelmesine sevindim"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Şenol Güneş’in gelmesine sevindim"

24 ve 360’ta gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan , Milli Takım’ın teknik direktör ’le başarılı olacağına inandığını söyledi.

Başkan , 24 ve 360 kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Çiçek ve Helin Aslan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Spor gündemini takip edebiliyor musunuz?" sorusuna "'in teknik direktörlük görevine gelmesine sevindim. İşin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı da başarılarla dolu bir teknik adamımız. Biz Şenol Güneş dünya üçüncülüğü kazandık. Böyle bir başarısı da var" diye yanıt verdi. GÜNEŞ'IN ligdeki bütün futbolcuları tanıdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bütün futbolcuların puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden biri. Lucescu ile gençleşme olayı söz konusu oldu. Onu da kenara atmayalım. Şenol Güneş'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak maçlarda Şenol Güneş takımın başında olacak. İyi başlangıç yapılırsa arkası gelecektir" ifadesini kullandı.

  1. 7.3.2019
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