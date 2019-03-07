Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Şenol Güneş’in gelmesine sevindim"
24 ve 360’ta gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım’ın teknik direktör Şenol Güneş’le başarılı olacağına inandığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 ve 360 kanallarının ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Murat Çiçek ve Helin Aslan'ın sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Spor gündemini takip edebiliyor musunuz?" sorusuna "Şenol Güneş'in Milli takımda teknik direktörlük görevine gelmesine sevindim. İşin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı da başarılarla dolu bir teknik adamımız. Biz Şenol Güneş dünya üçüncülüğü kazandık. Böyle bir başarısı da var" diye yanıt verdi. GÜNEŞ'IN ligdeki bütün futbolcuları tanıdığını belirten Başkan Erdoğan, "Bütün futbolcuların puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden biri. Lucescu ile gençleşme olayı söz konusu oldu. Onu da kenara atmayalım. Şenol Güneş'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak maçlarda Şenol Güneş takımın başında olacak. İyi başlangıç yapılırsa arkası gelecektir" ifadesini kullandı.
- 7.3.2019
-
Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
-
Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
-
Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Şenol Güneş’in gelmesine sevindim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.