Yabancıda kariyer

Beşiktaş gelecek sezon transferde hesaplı gidecek, maliyetli isimlere teşekkür edilecek. Başkan Orman'ın dediği gibi Kartal gelecek sezon "ruhunu" arayacak, gençleşecek; parayı değil, kariyeri düşünen yabancılar transfer edilecek.



OĞUZHAN FORMA İSTEDİ

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan, Şenol Güneş'ten forma istedi. Kendisi için Konyaspor karşılaşmasının bir fırsat maçı olduğunu ifade eden Oğuzhan, "Kendimi çok iyi hissediyorum, bugün değilse ne zaman?" diyerek maça 11'de başlamak istediğini Güneş'e iletti.