Yabancıda kariyer
Beşiktaş gelecek sezon transferde hesaplı gidecek, maliyetli isimlere teşekkür edilecek.
Beşiktaş gelecek sezon transferde hesaplı gidecek, maliyetli isimlere teşekkür edilecek. Başkan Orman'ın dediği gibi Kartal gelecek sezon "ruhunu" arayacak, gençleşecek; parayı değil, kariyeri düşünen yabancılar transfer edilecek.
OĞUZHAN FORMA İSTEDİ
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan, Şenol Güneş'ten forma istedi. Kendisi için Konyaspor karşılaşmasının bir fırsat maçı olduğunu ifade eden Oğuzhan, "Kendimi çok iyi hissediyorum, bugün değilse ne zaman?" diyerek maça 11'de başlamak istediğini Güneş'e iletti.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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