Yabancıda kariyer – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Yabancıda kariyer

Yabancıda kariyer

gelecek sezon transferde hesaplı gidecek, maliyetli isimlere teşekkür edilecek.

gelecek sezon transferde hesaplı gidecek, maliyetli isimlere teşekkür edilecek. Başkan Orman'ın dediği gibi gelecek sezon "ruhunu" arayacak, gençleşecek; parayı değil, kariyeri düşünen yabancılar edilecek.

OĞUZHAN FORMA İSTEDİ
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan, 'ten forma istedi. Kendisi için karşılaşmasının bir fırsat maçı olduğunu ifade eden Oğuzhan, "Kendimi çok iyi hissediyorum, bugün değilse ne zaman?" diyerek maça 11'de başlamak istediğini Güneş'e iletti.

  1. 6.3.2019
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