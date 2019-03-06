Rakip Nanterre 92 – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Rakip Nanterre 92

Rakip Nanterre 92

, son 16 turu ilk maçında bugün temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

, son 16 turu ilk maçında bugün temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak zorlu mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

  1. 6.3.2019
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