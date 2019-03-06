"Puan kaybı olmamalı!" – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri "Puan kaybı olmamalı!"

"Puan kaybı olmamalı!"

"Puan kaybı olmamalı!"

Başkanı , kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade etti.

Başkanı , kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade etti. Nasır, "Puan kaybetme şansımız yok. Çünkü kaybedilecek puanlar önümüzdeki seneye yansıyacak. Takımın oynadığı oyun da şu anda bizi tatmin etmiyor. Bunlar, yönetimsel hataların Beşiktaş'a vurduğu damgadır" ifadesini kullandı.

  1. 6.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Puan kaybı olmamalı!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN