"Puan kaybı olmamalı!"

Beşiktaş Eski Divan Kurulu Başkanı Şeref Nasır, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade etti. Nasır, "Puan kaybetme şansımız yok. Çünkü kaybedilecek puanlar önümüzdeki seneye yansıyacak. Takımın oynadığı oyun da şu anda bizi tatmin etmiyor. Bunlar, yönetimsel hataların Beşiktaş'a vurduğu damgadır" ifadesini kullandı.