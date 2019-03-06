"Puan kaybı olmamalı!"
Beşiktaş Eski Divan Kurulu Başkanı Şeref Nasır, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Eski Divan Kurulu Başkanı Şeref Nasır, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamaları gerektiğini ifade etti. Nasır, "Puan kaybetme şansımız yok. Çünkü kaybedilecek puanlar önümüzdeki seneye yansıyacak. Takımın oynadığı oyun da şu anda bizi tatmin etmiyor. Bunlar, yönetimsel hataların Beşiktaş'a vurduğu damgadır" ifadesini kullandı.
- 6.3.2019
-
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
-
Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
-
Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
"Puan kaybı olmamalı!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.