Milli mesai başlıyor

A Milli Takım'da 4 sene sürecek olan teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına 1 Haziran'da geçeceğinin açıklanmasının ardından Mart ayındaki Arnavutluk ve Moldova maçlarına kimin çıkacağı merak edilirken, bu sorunun yanıtı belli oldu. TFF, Şenol Güneş için görevlendirme kağıdını Beşiktaş Kulübü'ne yolladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın Mart ayında Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlarda da Ay-Yıldız ekibin başında olmasına karar verildi.