Milli mesai başlıyor
Şenol Güneş, Mart ayı içerisinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarında A Millilerin başında olacak.
A Milli Takım'da 4 sene sürecek olan teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına 1 Haziran'da geçeceğinin açıklanmasının ardından Mart ayındaki Arnavutluk ve Moldova maçlarına kimin çıkacağı merak edilirken, bu sorunun yanıtı belli oldu. TFF, Şenol Güneş için görevlendirme kağıdını Beşiktaş Kulübü'ne yolladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın Mart ayında Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlarda da Ay-Yıldız ekibin başında olmasına karar verildi.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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