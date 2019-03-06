Milli mesai başlıyor – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

, Mart ayı içerisinde oynanacak Arnavutluk ve Moldova karşılaşmalarında A Millilerin başında olacak.

A 'da 4 sene sürecek olan teknik direktörlük görevi 1 Haziran 2019'da başlayacak , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde bu ay oynanacak Arnavutluk ve Moldova müsabakalarında ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına 1 Haziran'da geçeceğinin açıklanmasının ardından Mart ayındaki Arnavutluk ve Moldova maçlarına kimin çıkacağı merak edilirken, bu sorunun yanıtı belli oldu. , Şenol Güneş için görevlendirme kağıdını Kulübü'ne yolladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın Mart ayında Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlarda da Ay-Yıldız ekibin başında olmasına karar verildi.

  1. 6.3.2019
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