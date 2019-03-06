Kagawa gün sayıyor – Fotomaç – 06 Mart 2019
06 Mart 2019, Çarşamba
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gün sayıyor

Kagawa gün sayıyor

Sakatlığı sebebiyele maçının kadrosundan çıkarılan Kawaga'nın tedavisi sürüyor.

Sakatlığı sebebiyele maçının kadrosundan çıkarılan Kawaga'nın tedavisi sürüyor. Sol kasık adalesinde gerilme, ödem ve ufak bir yırtık olan 'nın tedavisinin devam ettiği, tecrübeli futbolcunun bugün son kez test edilerek hafta sonuna yetişip yetişmeyeceğine karar verilecek.

  1. 6.3.2019
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