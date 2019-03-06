Kagawa gün sayıyor
Sakatlığı sebebiyele Kayserispor maçının kadrosundan çıkarılan Kawaga'nın tedavisi sürüyor.
Sakatlığı sebebiyele Kayserispor maçının kadrosundan çıkarılan Kawaga'nın tedavisi sürüyor. Sol kasık adalesinde gerilme, ödem ve ufak bir yırtık olan Kagawa'nın tedavisinin devam ettiği, tecrübeli futbolcunun bugün son kez test edilerek hafta sonuna yetişip yetişmeyeceğine karar verilecek.
- 6.3.2019
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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