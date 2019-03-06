Kagawa gün sayıyor

Sakatlığı sebebiyele Kayserispor maçının kadrosundan çıkarılan Kawaga'nın tedavisi sürüyor. Sol kasık adalesinde gerilme, ödem ve ufak bir yırtık olan Kagawa'nın tedavisinin devam ettiği, tecrübeli futbolcunun bugün son kez test edilerek hafta sonuna yetişip yetişmeyeceğine karar verilecek.