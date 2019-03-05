Saygı duyuyorum – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Saygı duyuyorum

Saygı duyuyorum

Rıcardo Quaresma, 'e çok saygı duyduğunu söyledi.

Rıcardo Quaresma, 'e çok saygı duyduğunu söyledi. Portekizli, "Takımda oynatılsam da oynatılmasam da her zaman alınan kararlara saygı duyacağım. Şenol Güneş'e hem insan olarak, hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum" diye konuştu.

  1. 5.3.2019
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