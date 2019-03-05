Rıcardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'e çok saygı duyduğunu söyledi. Portekizli, "Takımda oynatılsam da oynatılmasam da her zaman alınan kararlara saygı duyacağım. Şenol Güneş'e hem insan olarak, hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum" diye konuştu.