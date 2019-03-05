Saygı duyuyorum
Rıcardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'e çok saygı duyduğunu söyledi.
Rıcardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'e çok saygı duyduğunu söyledi. Portekizli, "Takımda oynatılsam da oynatılmasam da her zaman alınan kararlara saygı duyacağım. Şenol Güneş'e hem insan olarak, hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum" diye konuştu.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
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Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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