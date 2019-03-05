Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş haberlerine tepki!
05 Mart 2019, Salı
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'dan haberlerine tepki!

Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş haberlerine tepki!

'ın Portekizli yıldızı , ile alakalı hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

'ın başarılı kanat oyuncusu son günlerde hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. 'in kararlarına her zaman saygı duyduğunu dile getiren Portekizli yıldız, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Şenol Güneş ile aralarının iyi olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, buraya geldiğim zaman en çok destek verenlerden birinin Şenol Güneş olduğunu söyledi.

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 05.03.2019 07:24
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