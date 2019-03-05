Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş haberlerine tepki!

Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Ricardo Quaresma son günlerde hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Şenol Güneş'in kararlarına her zaman saygı duyduğunu dile getiren Portekizli yıldız, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Şenol Güneş ile aralarının iyi olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, buraya geldiğim zaman en çok destek verenlerden birinin Şenol Güneş olduğunu söyledi.



