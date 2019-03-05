Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş haberlerine tepki!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Şenol Güneş ile alakalı hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın başarılı kanat oyuncusu Ricardo Quaresma son günlerde hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Şenol Güneş'in kararlarına her zaman saygı duyduğunu dile getiren Portekizli yıldız, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Şenol Güneş ile aralarının iyi olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, buraya geldiğim zaman en çok destek verenlerden birinin Şenol Güneş olduğunu söyledi.
- 04.03.2019
- Güncelleme: 05.03.2019 07:24
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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