Konya biletleri bugün satışta – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Konya biletleri bugün satışta

Konya biletleri bugün satışta

, 'in 25. haftasında Pazar günü saat 19.00'da 'ta ile karşılaşacak.

, 'in 25. haftasında Pazar günü saat 19.00'da 'ta ile karşılaşacak. Siyah- beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri bugün saat 11.00'den itibaren satışta olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.

  1. 5.3.2019
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