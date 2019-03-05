Konya biletleri bugün satışta

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah- beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri bugün saat 11.00'den itibaren satışta olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.