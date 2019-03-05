Konya biletleri bugün satışta
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah- beyazlılar için büyük önem taşıyan mücadelenin biletleri bugün saat 11.00'den itibaren satışta olacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8 arası): 90-245 TL, VIP tribün 680 TL, 1903 Tribün 680-800 TL.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Konya biletleri bugün satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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