Kayıp forvetler

Süper Lig'deki son iki maçında F.Bahçe ile 3-3, Kayserispor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışından uzaklaşmaya başlayan Beşiktaş'ta, santrforların deplasman maçlarında takıma çok az katkı sağladıkları dikkat çekti. Santrforda Burak Yılmaz, Mustafa Pektemek, Negredo, Love gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra Güven Yalçın ile Larin gibi genç isimlere şans veren Beşiktaş, deplasman maçlarında bu oyunculardan katkı almakta zorlandı. Siyahbeyazlı ekip bu sezon 19 dış saha maçında 33 gol atarken, sezon başından itibaren kadroda bulunan 6 santrfor bu gollerin sadece 8'ini kaydetti.



GİDENLERDEN 4 GOL

Devre arasında transfer edilen Burak Yılmaz 3 iç saha maçında fileleri 4 kez havalandırırken, 3 dış saha mücadelesinde henüz gol bulamadı. Mustafa Pektemek ise deplasmanda 2 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında santrfor bölgesinde görev alan, ikinci yarıda ise orta sahanın solunda oynayan Güven Yalçın, dış sahada bir gol attı. Mevcut kadrodaki santrforlardan Cyle Larin de deplasmanda bir golde kaldı. Sezon içinde siyah-beyazlı ekipten ayrılan oyunculardan Vagner Love ile Negredo, deplasmanda ikişer gol bulabildi.

DIŞ SAHADA EN GOLCÜ OYUNCU LENS

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Gökhan Gönül'ün yanı sıra orta sahada Atiba, Lens ve Ljajic, deplasmanda santrforlardan daha çok katkı (13 gol) yapmayı başardı. Dış sahada fileleri 4 kez havalandıran Lens, takımının en golcü oyuncusu olurken; Gökhan, Ljajic ve Atiba 3'er gol buldular.



SANTRFORLAR AVRUPA LİGİ'NDE 2 GOL ATTI

Kartal'ın gol ayakları, UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarda da deplasmanda takıma gerekli desteği veremedi. Siyah- beyazlılar, 6 dış saha maçında 8 gol buldu. Santrforlar bunların sadece 2'sine (Negrodo ve Love) imza atabildi.



SÜPER LİG'DE 6 GOL

Siyah beyazlı forvetler, Süper Lig'de 13 deplasman maçında atılan 25 golün sadece 6'sını kaydedebildi. Santrforlardan Mustafa Pektemek 2 kez fileleri havalandırırken; Güven, Larin, Negredo ve Love ligde birer defa dış sahada gol sevinci yaşadı.



VODAFONE PARK'TE 17 GOL

Beşiktaş'ın santrforları, Vodafone Park'ta 17 kez fileleri havalandırdı. Burak Yılmaz'ın iç sahada 4 gol attığı siyah- beyazlı ekipte Vagner Love 5, Mustafa Pektemek ile Larin üçer, Negredo ve Güven ise birer gol attı.