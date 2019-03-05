Kagawa ve İlkay İstanbul’da buluştu
İngiltere Premier Lig'de zirveyi Liverpool'un elinden kapan Manchester City'nin Türk asıllı Alman milli oyuncusu İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geldi.
İngiltere Premier Lig'de zirveyi Liverpool'un elinden kapan Manchester City'nin Türk asıllı Alman milli oyuncusu İlkay Gündoğan, Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni yıldızı, eski takım arkadaşı Shinji Kagawa ve Fenerbahçe'den Mehmet Ekici ile buluşan İlkay, Instagram hesabından ikiliyle buluştuğu fotoğrafları paylaştı. Shinji Kagawa da İlkay ile fotoğrafını, "Kardeşim, İstanbul'a hoşgeldin" mesajıyla takipçilerine iletti.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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