Kagawa ve İlkay İstanbul’da buluştu – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Kagawa ve İlkay ’da buluştu

Kagawa ve İlkay İstanbul’da buluştu

'de zirveyi 'un elinden kapan 'nin Alman milli oyuncusu , 'ye geldi.

'de zirveyi 'un elinden kapan 'nin Alman milli oyuncusu , 'ye geldi. 'da 'ın yeni yıldızı, eski takım arkadaşı ve 'den ile buluşan İlkay, hesabından ikiliyle buluştuğu fotoğrafları paylaştı. Shinji Kagawa da İlkay ile fotoğrafını, "Kardeşim, İstanbul'a hoşgeldin" mesajıyla takipçilerine iletti.

Beşiktaş geçmişini arıyor

  1. 5.3.2019
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