Gelen gideni aratıyor – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Gelen gideni aratıyor

Gelen gideni aratıyor

'ın Fabri'yi Fulham'a satmasının ardından 'ın iki sezon kiraladığı Karius, tartışılan bir performans sergiliyor.

'ın Fabri'yi Fulham'a satmasının ardından 'ın iki sezon kiraladığı Karius, tartışılan bir performans sergiliyor. 20 maçında 25 gol yiyen Karius, Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta 10 gole geçit verdi. Toplam 25 resmi karşılaşmada 35 gole engel olamayan Alman file bekçisinin maç başına yediği gol sayısı 1.4 olarak gerçekleşti.

  1. 5.3.2019
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