Gelen gideni aratıyor
Beşiktaş'ın Fabri'yi Fulham'a satmasının ardından Kartal'ın iki sezon kiraladığı Karius, tartışılan bir performans sergiliyor.
Beşiktaş'ın Fabri'yi Fulham'a satmasının ardından Kartal'ın iki sezon kiraladığı Karius, tartışılan bir performans sergiliyor. 20 Süper Lig maçında 25 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta 10 gole geçit verdi. Toplam 25 resmi karşılaşmada 35 gole engel olamayan Alman file bekçisinin maç başına yediği gol sayısı 1.4 olarak gerçekleşti.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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