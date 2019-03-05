Gelen gideni aratıyor

Beşiktaş'ın Fabri'yi Fulham'a satmasının ardından Kartal'ın iki sezon kiraladığı Karius, tartışılan bir performans sergiliyor. 20 Süper Lig maçında 25 gol yiyen Karius, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5 maçta 10 gole geçit verdi. Toplam 25 resmi karşılaşmada 35 gole engel olamayan Alman file bekçisinin maç başına yediği gol sayısı 1.4 olarak gerçekleşti.