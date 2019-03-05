Çebi’ye borçlu – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Çebi’ye borçlu

Çebi’ye borçlu

Başkan , 'ın başkanlığı 'ye borçlu olduğunu söyledi.

Başkan , 'ın başkanlığı 'ye borçlu olduğunu söyledi. Çebi'ye üç kez aday olupolmayacağını sorduğunu ve "Olmayacağım' yanıtını aldığını belirten Cevahir, "Fikret Orman, başkanlığını Ahmet Çebi'ye borçludur" dedi.

  1. 5.3.2019
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