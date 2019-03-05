Beşiktaş Başkan Adayı Aydoğan Cevahir, Fikret Orman'ın başkanlığı Ahmet Çebi'ye borçlu olduğunu söyledi. Çebi'ye üç kez aday olupolmayacağını sorduğunu ve "Olmayacağım' yanıtını aldığını belirten Cevahir, "Fikret Orman, başkanlığını Ahmet Çebi'ye borçludur" dedi.