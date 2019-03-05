Çebi’ye borçlu
Beşiktaş Başkan Adayı Aydoğan Cevahir, Fikret Orman'ın başkanlığı Ahmet Çebi'ye borçlu olduğunu söyledi.
Beşiktaş Başkan Adayı Aydoğan Cevahir, Fikret Orman'ın başkanlığı Ahmet Çebi'ye borçlu olduğunu söyledi. Çebi'ye üç kez aday olupolmayacağını sorduğunu ve "Olmayacağım' yanıtını aldığını belirten Cevahir, "Fikret Orman, başkanlığını Ahmet Çebi'ye borçludur" dedi.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
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abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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