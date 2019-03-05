Beşiktaş Sompo Japan, Fransa deplasmanında
05 Mart 2019, Salı
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Beşiktaş Sompo Japan, Fransa deplasmanında

Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, son 16 turu ilk maçında yarın Nanterre 92'ye konuk olacak

Erkek Basketbol Takımı, son 16 turu ilk maçında yarın temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.

Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü olarak son 16 turunda mücadele hakkı elde eden Nanterre 92 karşısında çeyrek final için avantajlı skor almaya çalışacak.

  1. 05.03.2019
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