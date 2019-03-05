Beşiktaş Sompo Japan, Fransa deplasmanında
Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Nanterre 92'ye konuk olacak
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.
Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.
Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü olarak son 16 turunda mücadele hakkı elde eden Nanterre 92 karşısında çeyrek final için avantajlı skor almaya çalışacak.
- 05.03.2019
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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