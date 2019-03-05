Beşiktaş Sompo Japan, Fransa deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.

Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü olarak son 16 turunda mücadele hakkı elde eden Nanterre 92 karşısında çeyrek final için avantajlı skor almaya çalışacak.