U14 takım şampiyon
Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, ligin 22. haftasında İstanbulspor'u 6-0 yendi ve ligin bitimine 5 hafta kala Elit U14 Ligi 1. grupta şampiyon olmayı garantiledi.
Beşiktaş U-14 Akademi Takımı, ligin 22. haftasında İstanbulspor'u 6-0 yendi ve ligin bitimine 5 hafta kala Elit U14 Ligi 1. grupta şampiyon olmayı garantiledi. Soyunma odasına da 3-0 önde giden siyah-beyazlı takımın gollerini Semih (3), Berkay (2) ve Efe Can kaydetti.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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