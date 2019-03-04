U14 takım şampiyon – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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takım şampiyon

U14 takım şampiyon

, ligin 22. haftasında İstanbulspor'u 6-0 yendi ve ligin bitimine 5 hafta kala Elit Ligi 1. grupta şampiyon olmayı garantiledi.

, ligin 22. haftasında İstanbulspor'u 6-0 yendi ve ligin bitimine 5 hafta kala Elit Ligi 1. grupta şampiyon olmayı garantiledi. Soyunma odasına da 3-0 önde giden siyah-beyazlı takımın gollerini Semih (3), Berkay (2) ve Efe Can kaydetti.

  1. 4.3.2019
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