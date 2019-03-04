O eski halinden eser yok şimdi!

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve son 2 maçta 4 puan yitiren Beşiktaş'ta işler herkes için kötü gidiyor. Siyah- beyazlı ekip, 24. haftalar itibarıyla, 2012'de kulüp başkanı olan Fikret Orman döneminin en kötü performansını bu sezon ortaya koydu. Ligde 24 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 41 puan toplayan Beşiktaş, Orman başkanlığında geride kalan 6 sezonu arattı. Geçen sezonki 24. haftayı 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 47 puanla tamamlayan Kartal, 2016- 2017'yi ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 54 puan alarak geçti.

2010-11'DE 35 PUAN ALMIŞTI

Orman'ın başkanlığındaki ilk şampiyonluk sezonu olan 2015-2016'nın 24. haftasında 57, 2014-2015'te 54 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 'feda' sezonunda bile aynı periyodu 42 puanla geçmişti. Sadece bu kadar da değil... Beşiktaş, 24. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü performansını da sergiledi. 2018- 2019'un öncesindeki 6 sezonun üstünde performans sergileyemeyen siyah-beyazlı ekip, 2011-2012'de aynı dönemi 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 45 puanla tamamlamıştı. Beşiktaş, son olarak 2010-2011 sezonunun 24. haftasında 35 puan elde ederek kötü bir performans sergilemişti.

SENOL GÜNES'İN DE EN KÖTÜSÜ

Siyah-beyazlı takım, 24. haftalar itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü performansını da bu sezon ortaya koydu. Takımda 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde bu sezon 41 puan toplayan Beşiktaş, daha önceki dönemleri 57, 54 ve 47 puanla geçmişti.



GÜNES'LE SONUNA KADAR DEVAM

Şenol Güneş'in siyah beyazlı takımdaki durumu bazı çevrelerde tartışılsa da siyah-beyazlı yönetim, hocanın arkasında duruyor. Beşiktaşlı idarecilerin, kendilerine üst üste 2 sezon şampiyonluk yaşatan, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan yenilgisiz lider çıkaran usta hocaya puan kaybedilmeye devam etse bile güven duyduğu bildirildi. 'Konya ve Göztepe maçlarında puan kaybelirse Güneş gider' iddialarını kulak arkası yapan siyah-beyazlıların Güneş'le sezon sonuna kadar devam etmeye kesin kararlı olduğu bildirildi.

AVRUPA DA ZOR!

Şampiyonluğun kaçtığına inanan yönetimdeki muhalif isimler Güneş'le devam edilmesi durumunda Avrupa kupalarının bile zora gireceğini konuşmaya başladılar. Bu isimlerin iddiasına göre Trabzon zor maçları atlattı ve Güneş'le devam edilirse Beşiktaş'ı geçme ihtimali yüksek. Muhalifler hoca ile yolların ayrılması ve takıma bir şok yaşatılmasından yana.



HOCA İLE BİRLİKTE 4 OYUNCU YOLCU

Güneş'in takımdan ayrılmasıyla Beşiktaş kariyeri bitecek isimler de var. Zaten Başkan Orman da sürekli "küçülmeden" bahsederken, Güneş'le beraber siyah- beyazlı takım kariyerleri bitecek isimler de belirlenmeye başladı. Bunların başında Quaresma geliyor. Pektemek ve Atiba ile beraber kadro dışı kalan Tolga'nın da ayrılması kesinleşti.