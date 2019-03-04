Hazırlıklar başlıyor – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor

beraberliğinin ardından dünü izinli geçiren siyah-beyazlı takım idmanlara bugün devam edecek.

beraberliğinin ardından dünü izinli geçiren siyah-beyazlı takım idmanlara bugün devam edecek. Futbolcular, 'nde yapacağı antrenmanla bu hafta sahasında oynayacağı karşılaşması hazırlıklarına start verecek.

  1. 4.3.2019
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