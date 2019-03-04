Guti hazırlanıyor
Başkanın, İspanyol antrenöre hazırlıklara hız vermesini istediği kaydedildi. Guti’nin de ülkesinde genç oyuncu izlediği bildirildi.
Beşiktaş'ta sezon sonunda ayrılacak teknik patron Şenol Güneş'in yerine hoca adayları gündeme gelse de masada yönetimin ilk alternatifi olarak Guti Hernandez'in olduğu biliniyor. İspanyol basının da sık sık "Gelecek sezon Beşiktaş'ın başında olacak. İstanbul'a giderken bunu kabul ederek gitti" dediği genç atrenörün ülkesinde çalışmalarına devam ettiği gelen haberler arasında. Buna göre özellikle Real Madrid alt yapısındaki gençleri hem Beşiktaş'a kazandırmak hem de gelişimlerini sağlamak isteyen Guti'nin, arkadaşlarından bilgi aldığı kaydedildi. Real Madrid külübü Başkanı Florentino Perez'e de bu planından bahseden Guti'nin olumlu yanıt aldığı kaydedildi. 42 yaşındaki antrenörün ayrıca transfer listesini hazırlamaya başladığı da ifade ediliyor.
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