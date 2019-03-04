Guti hazırlanıyor – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Guti hazırlanıyor

Guti hazırlanıyor

Başkanın, İspanyol antrenöre hazırlıklara hız vermesini istediği kaydedildi. Guti’nin de ülkesinde genç oyuncu izlediği bildirildi.

'ta sezon sonunda ayrılacak teknik patron 'in yerine hoca adayları gündeme gelse de masada yönetimin ilk alternatifi olarak Guti Hernandez'in olduğu biliniyor. İspanyol basının da sık sık "Gelecek sezon Beşiktaş'ın başında olacak. 'a giderken bunu kabul ederek gitti" dediği genç atrenörün ülkesinde çalışmalarına devam ettiği gelen haberler arasında. Buna göre özellikle alt yapısındaki gençleri hem Beşiktaş'a kazandırmak hem de gelişimlerini sağlamak isteyen Guti'nin, arkadaşlarından bilgi aldığı kaydedildi. Real Madrid külübü Başkanı 'e de bu planından bahseden Guti'nin olumlu yanıt aldığı kaydedildi. 42 yaşındaki antrenörün ayrıca transfer listesini hazırlamaya başladığı da ifade ediliyor.

  1. 4.3.2019
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