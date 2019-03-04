Biraz daha zaman gerek
Sakat olduğu için Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Shinji Kagawa, ülkesinin basınına açıklama yaptı.
Sakat olduğu için Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Shinji Kagawa, ülkesinin basınına açıklama yaptı. Japon yıldız, henüz kendisinden beklenen seviyede olmadığını itiraf edip, "Uzun süredir oynamıyordum. Form tutmak zaman alabilir. Bunu aşmak için çalışıyorum" diye konuştu. Tecrübeli orta saha kendisine çok sıcak davranıldığını, bunun da alışma sürecini kısalttığını kaydederek "İstanbul da gerçekten çok güzel bir şehir" ifadesini kullandı.
- 4.3.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Biraz daha zaman gerek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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