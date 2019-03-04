Biraz daha zaman gerek – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Biraz daha zaman gerek

Biraz daha zaman gerek

Sakat olduğu için maçı kadrosuna alınmayan , ülkesinin basınına açıklama yaptı.

Sakat olduğu için maçı kadrosuna alınmayan , ülkesinin basınına açıklama yaptı. Japon yıldız, henüz kendisinden beklenen seviyede olmadığını itiraf edip, "Uzun süredir oynamıyordum. Form tutmak zaman alabilir. Bunu aşmak için çalışıyorum" diye konuştu. Tecrübeli orta saha kendisine çok sıcak davranıldığını, bunun da alışma sürecini kısalttığını kaydederek " da gerçekten çok güzel bir şehir" ifadesini kullandı.

  1. 4.3.2019
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