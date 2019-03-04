Biraz daha zaman gerek

Sakat olduğu için Kayserispor maçı kadrosuna alınmayan Shinji Kagawa, ülkesinin basınına açıklama yaptı. Japon yıldız, henüz kendisinden beklenen seviyede olmadığını itiraf edip, "Uzun süredir oynamıyordum. Form tutmak zaman alabilir. Bunu aşmak için çalışıyorum" diye konuştu. Tecrübeli orta saha kendisine çok sıcak davranıldığını, bunun da alışma sürecini kısalttığını kaydederek "İstanbul da gerçekten çok güzel bir şehir" ifadesini kullandı.