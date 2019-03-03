U21’ler farklı kazandı: 3-0

U21 takımlarını karşı karşıya getiren maçta gülen Beşiktaş oldu. Siyah- beyazlılar, Kayserispor'u 3-0'lık net skorla mağlup etti. Vali Nihat Canpolat Sümer 1 No'lu sahada oynanan mücadelede goller Kartal (2) ve Berke'den geldi.



KARTAL'DAN KIZ FUTBOL OKULU

Beşiktaş Spor Okulları ve Kadın Futbol Takımı'nın iş birliğiyle Beşiktaş Kız Futbol Okulu açıldı. İlk kez başlayan uygulamayla kız öğrenciler Fulya Merkez Futbol Okulu'nda futbol eğitimi alacak. İlk antrenmanı kadın takımının antrenörü de izledi.