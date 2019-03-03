U21 takımlarını karşı karşıya getiren maçta gülen Beşiktaş oldu.
U21 takımlarını karşı karşıya getiren maçta gülen Beşiktaş oldu. Siyah- beyazlılar, Kayserispor'u 3-0'lık net skorla mağlup etti. Vali Nihat Canpolat Sümer 1 No'lu sahada oynanan mücadelede goller Kartal (2) ve Berke'den geldi.
KARTAL'DAN KIZ FUTBOL OKULU
Beşiktaş Spor Okulları ve Kadın Futbol Takımı'nın iş birliğiyle Beşiktaş Kız Futbol Okulu açıldı. İlk kez başlayan uygulamayla kız öğrenciler Fulya Merkez Futbol Okulu'nda futbol eğitimi alacak. İlk antrenmanı kadın takımının antrenörü de izledi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
U21’ler farklı kazandı: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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