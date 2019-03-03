U21’ler farklı kazandı: 3-0 – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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’ler farklı kazandı:

U21’ler farklı kazandı: 3-0

gülen oldu.

gülen oldu. Siyah- beyazlılar, 'u 'lık net skorla mağlup etti. Vali Nihat Canpolat Sümer 1 No'lu sahada oynanan mücadelede goller (2) ve Berke'den geldi.

KARTAL'DAN KIZ FUTBOL OKULU
Beşiktaş Spor Okulları ve Kadın Takımı'nın iş birliğiyle Beşiktaş Kız Futbol Okulu açıldı. İlk kez başlayan uygulamayla kız öğrenciler Fulya Merkez Futbol Okulu'nda futbol eğitimi alacak. İlk antrenmanı kadın takımının antrenörü de izledi.

  1. 3.3.2019
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