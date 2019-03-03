Slaven Bilic mesaj yolladı – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Slaven Bilic mesaj yolladı

mesaj yolladı

Slaven Bilic mesaj yolladı

'ta sonrası teknik direktörlük için adı geçen , Beşiktaş hakkında konuştu!

'ta sonrası teknik direktörlük için adı geçen , Hırvat basınına, "Beşiktaş'ta harika zamanlarım geçti. Sözleşmem bittiği için ayrıldım. Kötü bir etki bıraksaydım, teknik direktörlük için adım geçmezdi" dedi.

TARAFTARIN TERCİHİ YERLİ
Siyah-beyazlı taraftarlar yeni teknik direktörün de yerli olmasını istiyor. 'Sizce Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yerli mi, yabancı mı olmalı?' sorusunun yer aldığı ankete katılanların yüzde 77.7'si 'yerli hoca' yanıtını verdi.

  1. 3.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slaven Bilic mesaj yolladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN