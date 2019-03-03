Slaven Bilic mesaj yolladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük için adı geçen Slaven Bilic, Beşiktaş hakkında konuştu!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük için adı geçen Slaven Bilic, Hırvat basınına, "Beşiktaş'ta harika zamanlarım geçti. Sözleşmem bittiği için ayrıldım. Kötü bir etki bıraksaydım, teknik direktörlük için adım geçmezdi" dedi.
TARAFTARIN TERCİHİ YERLİ
Siyah-beyazlı taraftarlar yeni teknik direktörün de yerli olmasını istiyor. 'Sizce Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yerli mi, yabancı mı olmalı?' sorusunun yer aldığı ankete katılanların yüzde 77.7'si 'yerli hoca' yanıtını verdi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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