Slaven Bilic mesaj yolladı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük için adı geçen Slaven Bilic, Hırvat basınına, "Beşiktaş'ta harika zamanlarım geçti. Sözleşmem bittiği için ayrıldım. Kötü bir etki bıraksaydım, teknik direktörlük için adım geçmezdi" dedi.



TARAFTARIN TERCİHİ YERLİ

Siyah-beyazlı taraftarlar yeni teknik direktörün de yerli olmasını istiyor. 'Sizce Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü yerli mi, yabancı mı olmalı?' sorusunun yer aldığı ankete katılanların yüzde 77.7'si 'yerli hoca' yanıtını verdi.