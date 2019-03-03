Kavalcı'ya pasta

Beşiktaş'ın A takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Kayseri'de doğum gününü kutladı. Kavalcı için kamp yapılan otelde pasta kesildi. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, 59 yaşına giren yöneticiyi kutlayarak imzalı forma hediye etti.