Kavalcı'ya pasta – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Kavalcı'ya pasta

Kavalcı'ya pasta

Kavalcı'ya pasta

'ın A takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi , 'de kutladı.

'ın A takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi , 'de kutladı. Kavalcı için kamp yapılan otelde pasta kesildi. Teknik direktör ve futbolcular, 59 yaşına giren yöneticiyi kutlayarak imzalı forma hediye etti.

  1. 3.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kavalcı'ya pasta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN