Kavalcı'ya pasta
Beşiktaş'ın A takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Kayseri'de doğum gününü kutladı.
Beşiktaş'ın A takımdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Kayseri'de doğum gününü kutladı. Kavalcı için kamp yapılan otelde pasta kesildi. Teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, 59 yaşına giren yöneticiyi kutlayarak imzalı forma hediye etti.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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