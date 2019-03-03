Dorukhan sakat ve cezalı – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Dorukhan sakat ve cezalı

Dorukhan sakat ve cezalı

’de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan arka adalesinden sakatlandı.

Siyah-beyazlıların genç yıldızı Dorukhan Toköz, dünkü maçın en şanssız ismi oldu. Savunmanın önünde Atiba ile birlikte mücadele eden Dorukhan, 15'inci dakikada yaptığı hareketin ardından gördüğü nedeniyle cezalı duruma düştü. Genç futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek. Dorukhan'ın dünkü şanssızlığı bununla da sınırlı kalmadı. İkinci yarının ilk çeyreğinde bir sakatlık geçiren ancak ardından oyuna devam eden Dorukhan, ardından girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve arka adalesinden sakatlandı. Dorukhan, bu dakikadan sonda oyuna devam edemedi ve 60'ıncı dakikada yerini Enzo Roco'ya bıraktı.

  1. 3.3.2019
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