Dorukhan sakat ve cezalı
Kayseri’de gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan arka adalesinden sakatlandı.
Siyah-beyazlıların genç yıldızı Dorukhan Toköz, dünkü maçın en şanssız ismi oldu. Savunmanın önünde Atiba ile birlikte mücadele eden Dorukhan, 15'inci dakikada yaptığı hareketin ardından gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Genç futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Dorukhan'ın dünkü şanssızlığı bununla da sınırlı kalmadı. İkinci yarının ilk çeyreğinde bir sakatlık geçiren ancak ardından oyuna devam eden Dorukhan, ardından girdiği bir ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve arka adalesinden sakatlandı. Dorukhan, bu dakikadan sonda oyuna devam edemedi ve 60'ıncı dakikada yerini Enzo Roco'ya bıraktı.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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