36'lık Atiba'ya emanet!

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson deplasmanda yine gol attı. Ligin ikinci yarısıyla birlikte Şenol Güneş'in orta sahada bankosu olan tecrübeli futbolcu, 38. dakikada Güven'in kafa ile aşırdığı topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Atiba böylece ligde deplasmanda üst üste oynanan son 3 maçta da ağları havalandırmayı başararak ilginç bir rekora imza attı. (Antalya, Evkur Yeni Malatya ve Kayseri).



2'NCİ GOLDE TOPU KAPTIRDI

Hutchinson buna karşılık Kayserispor'un attığı ikinci golde ayağındaki topu Deniz Türüç'e kaptırıp, hata yaptı ve büyük üzüntü yaşadı. Siyahbeyazlı taraftarlar maçtan sonra sosyal medyada Atiba için destek mesajları attı: # Sezon başında şu adamla 200 bin euro pazarlığı yapıldı ve kampa katılamadı. Hakkını helal et Atiba. # Atiba futbolu bıraksa bile Beşiktaş onu bırakmamalı. # Atiba'ya şimdiden teknik kadroda ufak görevler verilmesi lazım.



PAS UZMANI

Atiba pas konusundaki ustalığını da bir kez daha gösterdi. 52'de 49 isabetli pasla Kayseri'de yine sahanın en başarılı ismi oldu.



ÇOĞUNU KAZANDI

Kanadalı orta saha ayrıca 5 ikili mücadele, 2 hava topu kazanarak takımına katkı sağladı. Sadece 2 ikili mücadele kaybetti.



80'DE KENARA

Şenol Güneş son bölümde iyice yorulan Atiba'yı 80'de kenara alarak yerine Oğuzhan'ı aldı. Tecrübeli hoca, Atiba'yı çıkarken tebrik etti.



KAYBETMEME UĞURU SÜRDÜ

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın gol attığı maçlarda kaybetmeme geleneğini sürdürdü. Kanadalı oyuncunun fileleri sarstığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik alındı.



CANER'DEN 1 PUANLIK SİFTAH

Son dakikada attığı golle Beşiktaş'ı yenilgiden kurtaran Caner Erkin, bu sezon ligde siftah yaptı. Tecrübeli oyuncunun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği sert orta kimseye değmeden kaleci Lung'u yanıltarak filelere gitti. Caner, ligde Malatya deplasmanında da galibiyet golünün asistini yapmıştı.