36'lık Atiba'ya emanet! – Fotomaç – 03 Mart 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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36'lık Atiba'ya emanet!

36'lık Atiba'ya emanet!

36 yaşındaki ön libero üst üste , Yeni ve ’de fileleri sarstı. Bu kez golü 3 puana yetmedi.

'ın 36 yaşındaki ön liberosu deplasmanda yine gol attı. Ligin ikinci yarısıyla birlikte 'in orta sahada bankosu olan tecrübeli futbolcu, 38. dakikada Güven'in kafa ile aşırdığı topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. Atiba böylece ligde deplasmanda üst üste oynanan son 3 maçta da ağları havalandırmayı başararak ilginç bir rekora imza attı. (, Evkur Yeni ve ).

2'NCİ GOLDE TOPU KAPTIRDI
Hutchinson buna karşılık 'un attığı ikinci golde ayağındaki topu Deniz Türüç'e kaptırıp, hata yaptı ve büyük üzüntü yaşadı. Siyahbeyazlı taraftarlar maçtan sonra sosyal medyada Atiba için destek mesajları attı: # Sezon başında şu adamla 200 bin euro pazarlığı yapıldı ve kampa katılamadı. Hakkını helal et Atiba. # Atiba futbolu bıraksa bile Beşiktaş onu bırakmamalı. # Atiba'ya şimdiden teknik kadroda ufak görevler verilmesi lazım.

PAS UZMANI
Atiba pas konusundaki ustalığını da bir kez daha gösterdi. 52'de 49 isabetli pasla Kayseri'de yine sahanın en başarılı ismi oldu.

ÇOĞUNU KAZANDI
Kanadalı orta saha ayrıca 5 ikili mücadele, 2 hava topu kazanarak takımına katkı sağladı. Sadece 2 ikili mücadele kaybetti.

80'DE KENARA
Şenol Güneş son bölümde iyice yorulan Atiba'yı 80'de kenara alarak yerine Oğuzhan'ı aldı. Tecrübeli hoca, Atiba'yı çıkarken tebrik etti.

KAYBETMEME UĞURU SÜRDÜ
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın gol attığı maçlarda kaybetmeme geleneğini sürdürdü. Kanadalı oyuncunun fileleri sarstığı 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik alındı.

CANER'DEN 1 PUANLIK SİFTAH
Son dakikada attığı golle Beşiktaş'ı yenilgiden kurtaran , bu sezon ligde siftah yaptı. Tecrübeli oyuncunun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği sert orta kimseye değmeden kaleci Lung'u yanıltarak filelere gitti. Caner, ligde Malatya deplasmanında da galibiyet golünün asistini yapmıştı.

  1. 3.3.2019
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