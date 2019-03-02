Erdogan’dan Şenol Güneş'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı dilediği ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, perşembe günü resmi sitesinden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu'nun yerine göreve getirilen Teknik direktör Şenol Güneş'in 22 Mart ve 25 Mart'ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da A Milli Takım'ın başında sahada olacağı ifade edildi.