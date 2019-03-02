Erdogan’dan Şenol Güneş'e tebrik – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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Erdogan’dan 'e tebrik

Erdogan’dan Şenol Güneş'e tebrik

, A ’ın başına getirilen ’i telefonla arayarak tebrik etti.

, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen 'i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı dilediği ifade edildi. , perşembe günü resmi sitesinden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Rumen çalıştırıcı 'nun yerine göreve getirilen Şenol Güneş'in 22 Mart ve 25 Mart'ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında da A 'ın başında sahada olacağı ifade edildi.

  1. 2.3.2019
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