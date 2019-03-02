Beşiktaş'a kötü haber! Dorukhan...
02 Mart 2019, Cumartesi
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'a kötü haber! Dorukhan...

Beşiktaş'a kötü haber! Dorukhan...

'de 'a konuk olan 'ta, karşılaşmanın 15. dakikasında gören Dorukhan cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, 25. hafta maçında oynanacak maçında forma giyemeyecek.

'ta son haftalardaki başarılı çıkışı ile dikkat çeken şoku yaşanıyor... Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör Şenol Güneş'in bankoları arasına giren genç oyuncu Kayseri'ye kart sınırında gitmişti.

'in 24. hafta mücadelesinde 'a karşı 15. dakikada gören Beşikltaşlı Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Genç oyuncu 25. hafta maçında oynanacak maçında görev yapamayacak.

Beşiktaş taraftarlarıyla Şenol Güneş arasında tartışma

  1. 02.03.2019
  2. Güncelleme: 02.03.2019 16:38
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