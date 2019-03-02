Beşiktaş'a kötü haber! Dorukhan...
Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olan Beşiktaş'ta, karşılaşmanın 15. dakikasında sarı kart gören Dorukhan cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, 25. hafta maçında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ta son haftalardaki başarılı çıkışı ile dikkat çeken Dorukhan Toköz şoku yaşanıyor... Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve teknik direktör Şenol Güneş'in bankoları arasına giren genç oyuncu Kayseri'ye kart sınırında gitmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Kayserispor'a karşı 15. dakikada sarı kart gören Beşikltaşlı Dorukhan Toköz cezalı duruma düştü. Genç oyuncu 25. hafta maçında oynanacak Konyaspor maçında görev yapamayacak.
- 02.03.2019
- Güncelleme: 02.03.2019 16:38
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Beşiktaş'a kötü haber! Dorukhan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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