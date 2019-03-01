Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
01 Mart 2019, Cuma
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marttaki maçlara gidecek

Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek

Sezon bittikten sonra A Milli Takım’ın başına geçecek olan Güneş, 22 ve 25 Mart’taki Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.

Sezon sonunda 'tan ayrılarak A Milli Takım'ın başına geçecek olan teknik direktör 'in mart ayındaki milli maçlarda da takımın başında olacağı ifade edildi. Şenol Güneş, daha önce iki takımı da aynı anda çalıştırabileceğinin sinyalini vermişti. TFF talimatlarına göre; Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın 22 ve 25 Mart'ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarına çıkması için Beşiktaş'tan herhangi bir şekilde izin almasına gerek yok. TFF yönetimi, Şenol Güneş'in bu iki maça çıkmasını istiyorsa; Beşiktaş kulübüne sadece bir bilgilendirme yaparak "onay" almaksızın Güneş'i bu iki maçta da takımın başında görevlendirebilir. TFF'nin ilgili maddesi şu şekilde: "TFF acil ve gerekli gördüğü hallerde yapacağı değerlendirmeye göre seçtiği teknik adamı, kulübü ile ilişkisi devam etmek kaydı ile Milli Takımlarda belli bir süre için görevlendirmeye yetkilidir."

  1. 1.3.2019
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