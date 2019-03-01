Şenol Güneş 31 Mayıs'a kadar görev başında
01 Mart 2019, Cuma
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31 Mayıs'a kadar görev başında

Şenol Güneş 31 Mayıs'a kadar görev başında

Siyah-beyazlı yönetim, ’la anlaşan için “31 Mayıs’a kadar görevinin başındadır” açıklamasını yaptı.

'ta dün çarpıcı gelişmeler yaşandı. , sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'in, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 4 yıl boyunca A 'ın başına geçeceğini resmen açıkladı. Bu açıklamanın ardından öğleden akşam saatlerinde toplanan Beşiktaş yönetimi de, sezon sonuna kadar nasıl bir yol izleneceği konusunu masaya yatırdı. Kulüpler Birliği toplantısına katılan Beşiktaş Başkanı , ardından kulüp binasına giderek konuyu masaya yatırdı ve kısa bir toplantının ardından Beşiktaş kulübü resmi açıklamayı yaptı.

KONSANTRASYON KAYBI OLMAZ

Açıklama şöyle: "Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Şenol Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını, ayrıca Şenol Güneş'e de A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için başarılar dileriz."

  1. 1.3.2019
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