Şenol Güneş 31 Mayıs'a kadar görev başında

Beşiktaş'ta dün çarpıcı gelişmeler yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Şenol Güneş'in, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren 4 yıl boyunca A Milli Takım'ın başına geçeceğini resmen açıkladı. Bu açıklamanın ardından öğleden akşam saatlerinde toplanan Beşiktaş yönetimi de, sezon sonuna kadar nasıl bir yol izleneceği konusunu masaya yatırdı. Kulüpler Birliği toplantısına katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ardından kulüp binasına giderek konuyu masaya yatırdı ve kısa bir toplantının ardından Beşiktaş kulübü resmi açıklamayı yaptı.

KONSANTRASYON KAYBI OLMAZ



Açıklama şöyle: "Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır. 4 sezondur birlikte çalıştığımız Şenol Güneş, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir. Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını, ayrıca Şenol Güneş'e de A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için başarılar dileriz."