Beşiktaş'ta hoca adayı çok karar yok
Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda takımın başına kimi getireceği konusunda kararını sezon sonu verecek.
Siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konuların başında, teknik direktör Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği.
Konuşulan isimlerin başında Guti geliyor. İsimleri geçen Abdullah Avcı ve Tamer Tuna'nın Başakşehir ve Göztepe ile anlaşma yapmalarının ardından bu isimler listeden çıkarıldı.
Yerli adaylar arasında öne çıkan isimlerin başında, Alanyaspor ile sözleşmesi sona erecek olan Sergen Yalçın geliyor. Sergen'den sonraki yerli aday ise en son Stuttgart'ta görev yapan Tayfun Korkut olduğu belirtildi.
Yabancı adaylar arasında ise Hırvatistan Milli Takımı'nın şu andaki hocası Zlatko Dalic ile Arabistan'daki görevine son verilen Hırvat teknik direktör Slaven Bilic var.
KAYSERİ SEFERİ BUGÜN
Beşiktaş, yarın saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Kayseri'ye gidiyor. Son çalışmasını bu sabah Ümraniye'de yapacak oyan siyah-beyazlılar, ardından özel uçakla Kayseri'ye geçecek ve burada kampa girecek. Beşiktaş'ın Kayseri maçı kadrosunda önemli değişiklere gitmesi bekleniyor.
Q7'YE 3 MAÇ MEN
UEFA, Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'ya 3 maç men cezası verdi. UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği karşılaşmada kırmızı kart gören 35 yaşındaki futbolcuya 3 maç men cezası verildiği kaydedildi.
GÖKHAN TÖRE GÜN SAYIYOR!
Teknik direktör Güneş'in kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre, yeni sezonda takıma katılmak için geri sayıma geçti. Çalışmalarını Fulya'daki tesislerde devam eden ve sürekli olarak "Ben daha ölmedim" paylaşımında bulunan Gökhan, Şenol Güneş'in milli takıma gitmesinin ardından yeniden A takıma döneceği günün hayalini kuruyor. Tecrübeli oyuncu ile ilgili son karar, Şenol Güneş'in ayrılacağı tarih olan 1 Haziran'dan sonra verilecek.
- 1.3.2019
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Yorum
GS 1906 Yalaaann söylüyorsunuz yalaaann
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blackmr savcı yetkisini aşırı kullandığından bu durumu ileride kullanabileceğinden direk ihraç edilmeli
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SON DAKİKA! TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş
Toplam 10
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Dost Güneş i milli takım hocası yapıyor sonra istifa ediyor. Çooook garip. Başka adam mı yok koca ülkede.
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