Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda
İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Beşiktaş'ın galibiyetlerde 26-11, gol sayısında da 70-42 üstünlüğü bulunuyor - Kayseri'deki maçlarda ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet aldı.
Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de yarın 46. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 45 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 70 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Kayseri'deki maçlar
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.
Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Rekabette deplasmandaki son 4 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 21 golüne, Kayserispor 26 golle yanıt verdi.
Geçen sezon Kayseri'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.
En farklı skorlu galibiyetler
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.
- 01.03.2019
- Güncelleme: 01.03.2019 10:31
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Cristiano Ronaldo Messi'den daha iyi
Toplam 1
Yorum
Lukatoni Boşuna Penaldo demiyorlar sonuçta adama. Ama bu alanda bile ne tarihin ne zamanının en iyisi değil.
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Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
Toplam 1
Yorum
Çarşı Nevzat Şimdi saha dışı oyuncu transfer ve elde kalan 1-2 maçla sezon geçiren zengin lere göz yuman hoca bunları kabullenirmi Şenol hep ret dedi
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Söz konusu Trabzonspor ise centilmenliğe bile ceza
Toplam 2
Yorum
maho bu Federasyon un ne kadar trabzon düşmanı olduğunu gösteriyor siz hangi ülkenin reddediyorsunuz
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