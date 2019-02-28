Lens kulübeye, Q7 11’e

Siyah-beyazlılarda tüm gözler hafta sonunda oynanacak Kayserispor karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Takımın bir an önce toparlanmasını isteyen Şenol Güneş, Kayseri deplasmanında hata istemiyor. Kadroda değişiklik yapmayı planlayan Güneş, özellikle derbi maçında beklentilerin altında kalan Lens'in yerine Q7'ye ilk 11'de forma şansı vereceği ifade edildi. Ara transferde alınan Kagawa'nın oynadığı futboldan memnun kalan ve bu futbolcuyu da ilk 11'de sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam, cezası biten Ljajic'i de sahaya sürmeyi planlıyor. Sırp futbolcunun solda da forma giyebilmesi nedeniyle Güven'i kenara çekmeyi düşünen Güneş, Ljajic-Kagawa- Q7 üçlüsüyle hücumda etkili olmayı planlıyor.



Quaresma, siyah-beyazlı formayla bugüne kadar 218 resmi karşılaşmada görev yaptı. Q7 bu maçlarda 37 gol atıp, 76 da asist yaparak toplam 113 gole direkt olarak katkıda bulundu.



ABD'DEN TEKLİF VAR

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma için Amerika'dan flaş bir transfer iddiası geldi. ESPN'in iddiasına göre MLS ekiplerinden Toronto FC, Quaresma transferi için harekete geçti. 35 yaşındaki futbolcuya teklif götüren Toronto, Q7'den gelen cevap ile şok oldu. QUARESMA, Toronto'dan yıllık vergiler hariç 3 milyon dolar talep etti. Vergiler dahil olmak üzere Quaresma'nın istediği toplam maaşın 4.8 milyon doları bulması nedeniyle MLS ekibi bu transferden vazgeçti. Beşiktaş ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Quaresma için Şenol Güneş, devre arası transfer döneminde 'takımdan ayrılabilir' sözlerini kullanmıştı. Quaresma, bu sezon siyah-beyazlı forma ile Süper Lig'de 18 maça çıkarken 2 gol ve 9 asist üretti.

GARY MEDEL'İN PREMİER HAYALİ

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel'in, Premier Lig'de forma giymek istediği için devre arasında ayrılmadığı iddia edildi. Erzurum maçında 90 dakika oynadıktan sonra Antalya maçının son anlarında oyuna giren Medel, son üç maçta hiç süre alamadı. Devre arasında takımdan ayrılmak isteyen ama başarılı olmayan Şilili yıldızın, Brezilya takımlarıyla görüşmelerde bulunduğu ama menajerinin sezon sonunda kendisini Premier Lig'e götürme sözü vermesi yüzünden takımdan ayrılmayı şimdilik rafa kaldırdığı bildirildi.